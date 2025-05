Selbst Aktiv: Jede Stimme zählt – Geht wählen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

Berlin (kobinet) "Jede Stimme zählt - Geht wählen - Demokratie und unsere Werte sind gefährdet"! Mit diesem Slogan ruft die Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv – Menschen mit Behinderungen in der SPD alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 23. Februar 2025 zur Wahl zu gehen. "In Zeiten, in denen Demokratie und unsere gemeinsamen Werte bedroht sind, ist es wichtiger denn je, sich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft zu beteiligen", heißt es vonseiten der AG Selbst Aktiv.

Eine demokratische Gesellschaft ist nach Ansicht der AG Selbst Aktiv eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderungen alle Bereiche gemeinsam und gleichberechtigt gestalten; wer Menschen mit Behinderungen das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe verweigere, mache sie zu Menschen zweiter Klasse. Die AG Selbst Aktiv hat sich intensiv in das Wahlprogramm der SPD eingebracht, insbesondere im Bereich Inklusion. „Wir setzen auf eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen – unabhängig von ihren Fähigkeiten – gleichberechtigt und selbstbestimmt in allen gesellschaftlichen Ebenen leben können. Wir wollen bei diesem Prozess uns selbst vertreten und nicht fremdbestimmt werden. Unsere Stimme zählt, und nur gemeinsam können wir diese Veränderungen bewirken“, so der Co-Bundesvorsitzende von Selbst Aktiv Karl Finke.

Die Co-Vorsitzende Katrin Gensecke ergänzte: „Um sicherzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren und an der Wahl teilzunehmen, haben wir das Wahlprogramm in Leichter Sprache sowie als Gebärdensprachvideo zur Verfügung gestellt. Wir möchten, dass alle Menschen, einschließlich derjenigen mit Behinderungen, die Inhalte verstehen und sich eine Meinung bilden können“.

„Lasst uns gemeinsam für eine inklusive und gerechte Zukunft eintreten! Geht wählen und zeigt, dass Demokratie für alle ein hohes Gut ist!“ so der Appell von Karl Finke und Katrin Gensecke.

Link zu weiteren Informationen und Materialien zum Wahlprogramm von Selbst Aktiv: https://selbstaktiv.spd.de/dokumente

Link zur barrierefreien PDF zum SPD Wahlprogramm

Link zum Wahlprogramm der SPD in Leichter Sprache

Link zu zentralen Inhalten des Wahlprogramm der SPD in Gebärdensprache