Broschüre Rehabilitation fördern, stärken, besser machen erschienen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

BMAS

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Auf die Broschüre "Rehabilitation fördern, stärken, besser machen!", die zum dritten Förderaufruf des Bundesprogramms "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" erschienen ist, hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dr. Rolf Schmachtenberg, aufmerksam gemacht. "Mit dem Bundesprogramm rehapro wollen wir Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine bessere Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Dafür erproben wir innovative Angebote und fördern auch die trägerübergreifende Zusammenarbeit. Ziel von rehapro ist es, wirksame Ansätze zu identifizieren und in das Regelangebot der Jobcenter und Rentenversicherungsträger zu übernehmen. Erste Ergebnisse zeigen, dass wir damit bereits auf einem guten Weg sind. Die Erkenntnisse aus den rehapro-Modellprojekten sollen allen Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zugutekommen", schrieb der Staatssekretär.

Auch im dritten Förderaufruf hätten die Jobcenter und Rentenversicherungsträger viele innovative Konzepte entwickelt. 19 Modellprojekte mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren seien im letzten Jahr gestartet. In einem gemeinsamen Lern- und Erkenntnisprozess soll nun herausgefunden werden, welche Angebote sich bewähren und diese sollen dann verstetigt werden. In der Broschüre werden alle Modellprojekte des dritten Förderaufrufs vorgestellt, heißt es in einem Schreiben von Dr. Rolf Schmachtenberg.

Link zum Download der Broschüre und weiterer Infos