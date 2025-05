Behindertenrat ruft zu Wahl für Teilhabe und Inklusion auf

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Gemeinsame Wahl bei aller Buntheit und Vielfalt

Foto: Pixabay/ArtRose

BERLIN (kobinet) In einigen Tagen wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Wegen des Bruchs der Ampel-Koalition musste die Wahl vorgezogen werden und die Parteien und politischen Akteur*innen hatten weniger Zeit, sich in Stellung zu bringen. Doch obwohl es schon jetzt viele drängende Themen gibt, die die Welt und auch die politische Lage in Deutschland bewegen: Die Belange von Menschen mit Behinderungen dürfen in all dem politischen Trubel nicht auf der Strecke bleiben. "Bei der bevorstehenden Bundestagswahl wird auch darüber abgestimmt, wem wir es zutrauen, sich wirklich für Inklusion und Teilhabe in einer solidarischen Gesellschaft einzusetzen", sagt Dr. Martin Danner, Koordinator des Arbeitsausschusses des Deutschen Behindertenrats (DBR).

In seinem Forderungspapier zur Bundestagswahl schreibt der DBR: „Die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung in der Gesellschaft muss endlich das Ziel einer wirkungsvollen und dynamischen menschenrechtsorientierten Behindertenpolitik werden. (..) Die im Deutschen Behindertenrat zusammengeschlossenen Verbände erwarten, dass die künftige Bundesregierung sich sowohl ihrer Verantwortung als auch ihrer Aufgaben im Bereich der Behindertenpolitik bewusst wird und diese mit Tatkraft und Entschiedenheit angeht.“

Gerade weil die Zeiten so turbulent und die bevorstehenden Herausforderungen so groß sind, ist es für Bürger*innen umso wichtiger, wählen zu gehen und ihre Stimme abzugeben. Die Belange von Menschen mit Behinderungen sind kein Randthema – Inklusion und Teilhabe geht alle Menschen in unserer Gesellschaft an.