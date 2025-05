Inklusive Bildung für Bundestagswahl wichtig

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Köln (kobinet) Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 können zum zweiten Mal auch Menschen bei einer Bundestagswahl wählen, die eine gesetzliche Vollbetreuung haben. Deren Interesse an Politik ist groß – wie ein politischer Stammtisch in München zeigt. Einige Parteien haben sich darauf bereits eingestellt. Einen Bericht von Lisa Westhäußer zum Thema wurde am 18. Februar 2025 in der Sendung Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel "Das Angebot für inklusive politische Bildung nimmt zu" ausgestrahlt.

Link zum Beitrag im Deutschlandfunk Kultur vom 18. Februar 2025