Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Tina Deeken mit einem Eisblock in der Hand

Foto: Privat

Hannover (kobinet) "Tina Deeken: Freiwasserschwimmen bei zwei Grad Außentemperatur", so titelte der NDR einen Filmbericht über die Behindertensportlerin des Jahres 2023, die an der Eisschwimm-WM in den Dolomiten teilgenommen hat.

Link zum Filmbericht über Tina Deeken in der ARD-Mediathek