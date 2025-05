Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Deckblatt der Broschüre Was ist Inklusion?

Foto: DIMR

Berlin (kobinet) Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Diese Frage ist nur eine der 28 Fragestellungen zum Thema Inklusion, die in der neuen Broschüre des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) und der Berliner Landeszentrale für politische Bildung beantwortet wird. Sind Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv? Und was heißt eigentlich Intersektionalität? Sind weitere Fragen, die in der Publikation durch kurze Antworten, die nicht ins Detail gehen, jedoch das Wesentliche beinhalten, beantwortet werden.

Einleitend wird in der Broschüre an Artikel 3 Absatz 3 Satz. 2 des Grundgesetzes erinnert: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Das DIMR und die Berliner Landeszentrale für politische Bildung wollen mit der Publikation informieren und sensibilisieren. „Denn eine inklusive Gesellschaft braucht nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen, sie braucht Bewusstsein.“ Die Broschüre richtet sich an alle Interessierten.

Link zur Broschüre „Was ist Inklusion? Fragen und Antworten“

Druckexemplare können unter diesem Link ebenfalls kostenlos bestellt werden.