Podcast Sonntag trifft IGEL: Wählen ist auch unser Recht

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast mit Jennifer Sonntag mit Braillestimmzettel

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Wählen ist auch unser Recht! – Aus den Erfahrungen zum barrierefreien Wählen von Menschen mit Behinderung", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) der Februar-Ausgabe Sonntag trifft IGEL. In dieser Episode des IGEL-Podcasts trifft Gastgeber Sascha Lang wieder auf die Autorin und Moderatorin Jennifer Sonntag, um mit ihr über die anstehenden Bundestagswahl und die Rahmenbedingungen für eine barrierefreie Wahl zu reden.

„In Episode 237 des IGEL-Podcasts dreht sich alles um das Thema barrierefreies Wählen. Gemeinsam mit der blinden Journalistin und Inklusionsaktivistin Jennifer Sonntag spricht Sascha Lang über die Herausforderungen, die Menschen mit Behinderungen bei Wahlen erleben – von fehlenden Wahlschablonen über unzureichende Assistenz bis hin zu schlecht geschultem Wahlpersonal. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 94 % der Menschen mit Behinderung wählen möchten, aber viele Barrieren sie daran hindern. Wir beleuchten Lösungen, sprechen über Rechte und fordern dazu auf, sichtbar wählen zu gehen und Missstände zu melden. Mehr Infos gibt es bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, in den kobinet-nachrichten und bei Aktion Mensch, die regelmäßig Umfragen zur politischen Teilhabe durchführen. Link zur Aktion Mensch: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/wahlen/barrierefrei-waehlen-bundestagswahl-2025. Schickt uns eure Feedbacks nach den Wahlen sowohl als Wähler*in wie auch als Kandidat*in an [email protected] oder hinterlasst euer Feedback auf unseren Kanälen. Hinweis: Ab sofort gibt es Transkription unserer Folgen, allerdings sind diese von der KI hergestellt und nicht überarbeitet“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast in der Reihe Sonntag trifft IGEL vom Februar 2025

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

