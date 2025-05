Kürzungen öffentlicher Hilfsgelder hat schwerwiegende Auswirkungen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

MÜNCHEN (kobinet) Handicap International ist als eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist in dem Zusammenhang, dass sich humanitäre Krisen verschärfen und ausweiten, besonders besorgt über die globale Situation, in der sich die internationale Hilfe befindet. Diese Hilfe ist durch einen Rückzug der meisten Regierungen gekennzeichnet, während der humanitäre Bedarf weiter steigt.

Zusätzlich zum Einfrieren der US-Finanzierung (mit ungewissem Ausgang) kürzen traditionelle öffentliche Geber wie Schweden oder die Niederlande die internationalen Hilfsgelder drastisch. Die gescheiterte Koalitionsregierung in Deutschland (bislang der führende europäische Geber) plante, die humanitären Ausgaben um mehr als die Hälfte zu kürzen, von 2,23 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 1,04 Milliarden Euro in diesem Jahr. Was die künftige Regierung entscheidet, bleibt abzuwarten. Frankreich hatte bereits 2024 fast 800 Millionen Euro von seiner offiziellen Entwicklungshilfe (ODA) gekürzt und plant eine weitere Kürzung seiner Kredite um 18 Prozent zwischen 2024 und 2025. Auch der Haushalt der Europäischen Union schrumpft: 2024 werden zwei Milliarden Euro aus dem Entwicklungshilfebudget gestrichen, und von 2025 bis 2027 wird die Kommission die Mittel, die sie den ärmsten Ländern der Welt zur Verfügung stellt, um 35 % kürzen. Und Belgien hat gerade eine Kürzung seines ODA-Budgets um 25 % angekündigt.

Im Jahr 2024 benötigten nach UN-Angaben 300 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Bewaffnete Konflikte finden vermehrt in bewohnten Gebieten statt, was zu mehr Opfern, mehr Verletzungen und erhöhten Gesundheitsrisiken führt (Gaza, Ukraine, Sudan, DR Kongo usw.). Ende Juni 2024 gab es laut UNHCR weltweit mehr als 122 Millionen Menschen, die aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen gewaltsam vertrieben wurden.