Für Dennis Mellenthin ist Sport sehr wichtig

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Portrait von Dennis Mellenthin

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hatte Special Olympics Deutschland (SOD) sich mit "Politischen Forderungen" an die Öffentlichkeit gewandt. Seit dem nehmen Athleten in der Öffentlichkeit Stellung, so auch der SOD Athletensprecher Dennis Mellentin. Mit ihm hatte Hartmut Augustin gesprochen. In dem Gespräch erklärt Dennis Mellenthin, warum er es richtig findet, dass Sport als Teil der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gefördert wird

In dem Gespräch erklärt Dennis Mellenthin: „Der Sport hält mich fit. Beim Sport können wir zeigen, dass wir etwas können. Ich habe 2008 angefangen mit dem Radfahren. Mein Trainer war überzeugt von mir. Er hat ein Test-Rennen gegen andere Sportler organisiert. Ich war ganz aufgeregt. Niemand hat damit gerechnet, dass ich gewinne. Aber ich habe gewonnen. Ich hätte die ganze Welt umarmen können vor Freude und Glück. Dann habe ich weiter viel trainiert.

Ich bin kein Einzelgänger. Ich mag die Gemeinschaft. Beim Sport habe ich ganz viele Freunde gefunden. Hier in Berlin, in Deutschland und in der Welt.

Eines meiner schönsten Erlebnisse waren die Special Olympics Weltspiele 2019 in Abu Dhabi. Dort habe ich zwei Mal Bronze im Radfahren geholt. Mit dem Trainer haben wir uns immer eine Strategie ausgedacht. Ich werde nicht vergessen, wie das Team mich jedes Mal nach dem Erfolg empfangen hat. Das war ganz toll. Wir haben uns sehr gut im Team verstanden. Dadurch hatte ich weniger Stress im Wettkampf. Und der Druck war nicht so groß. Ein Mega-Highlight für mich war dort auch, dass ich bei der Eröffnungsfeier einer der Fackelläufer sein konnte. Als ich wieder in Berlin bei meiner Arbeit war, haben sich alle mit mir gefreut. Mein Papa ist heute noch ganz stolz auf mich.

Sport ist ganz wichtig für mich. Ich habe Welten kennengelernt, die ich ohne Sport nie erlebt hätte. Jetzt als Athletensprecher fahre ich immer noch Rad und spiele gern Fußball. Ich möchte die Interessen der Sportlerinnen und Sportler vertreten. Ich bin für alle da.“

Protokolliert von Hartmut Augustin