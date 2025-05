Neuer barrierefreier Film in Gebärdensprache: So funktioniert die Stimmabgabe in der Wahlkabine

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Röthenbach (kobinet) Ein neuer Film ist ab sofort auf www.deafservice.de zu sehen. Ein barrierefreier Film mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) Untertitelung und Ton erklärt anschaulich das richtige Verhalten in der Wahlkabine bei den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025. Darauf hat Judit Nothdurft in einer Presseinformation hingewiesen. Auf Initiative des Bayerischen Behindertenbeauftragten Holger Kiesel wurde in Kooperation mit der Baden-Württembergischen Behindertenbeauftragten Simone Fischer, der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bayern und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg dieses Projekt realisiert. Menschen mit Hörbehinderung stoßen oft auf Barrieren, wenn es um politische Teilhabe geht. Der Film schließt eine wichtige Lücke, indem er in leicht verständlicher Form den Wahlvorgang auch mit Gebärdensprache erklärt. Ziel ist es, alle Wahlberechtigten zu informieren, um eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Stimmabgabe zu ermöglichen.

„Durch die vielen neuen oder überarbeiteten Bundesgesetze der letzten Jahre, wie das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder den Aktionsplan für ein inklusives Gesundheitswesen, wird das Leben von Menschen mit Behinderung stark beeinflusst. Gestalten Sie durch die Abgabe Ihrer Stimme das Ergebnis der Bundestagswahl und damit die Politik in und für Deutschland mit!“, so appelliert Holger Kiesel an alle Bürgerinnen und Bürger. Der kurze Film ist ab sofort online verfügbar auch auf www.deafservice.de, dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose.

Das Portal feiert dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. Mit seiner Auswahl und Vielfalt an Kontaktdaten und Informationen ist es eine wichtige Anlaufstelle in Deutschland, wenn nach Ansprechpartner*innen mit Gebärdensprachkenntnissen gesucht wird. Zurzeit sind auf dem Portal über 1.200 bundesweite Kontaktdaten mit Gebärdensprachkenntnissen aus 300 Branchen zu finden. 2020 wurde das Portal vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit dem Signet Bayern barrierefrei ausgezeichnet.