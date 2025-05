Programm zum Tag des barrierefreien Tourismus jetzt vollständig

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Südeingang der Messe Berlin

Foto: Assenmacher (Creative Commons BY-SA 3.0)

BERLIN (kobinet) Die jährliche internationale Tourismusmesse in Berlin, die ITB, wird in diesem Jahr bereits zum 13. Mal den Rahmen für den "Tag des barrierefreien Tourismus" bilden. Dieser Höhepunkt der Arbeit für Barrierefreiheit im Tourismus sowie allen damit in Verbindung stehenden Bereichen findet am 5. März 2025 in Halle 5 des CityCube der Messe in der Zeit von 10.30 Uhr bis gegen 16.00 Uhr als hybride Veranstaltung statt. Jetzt wurde auch das nun vollständige Programm dieses Tages veröffentlicht. Es lohnt sich also, sich das einmal gründlicher anzusehen und zu überlegen, selbst nach Berlin zu fahren oder sich für eine online-Teilnahme anzumelden.

Inhaltlich Schwerpunkte des Erfahrungsaustausches zum barrierefreien Tourismus bilden die barrierefreie Entwicklung der Reiseziele, die zielgruppengerechte Angebotsgestaltung sowie digitale Innovationen und die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Außerdem werden barrierefreie Kinder- und Jugendreisen sowie ein Ausblick auf den barrierefreien Tourismus in den kommenden zehn Jahren im Mittelpunkt stehen.

Impulsvorträge für den Erfahrungsaustausch werden dabei von der Ministerin für Tourismus aus Jordanien, einem Koordinator des UN-Fachgebietes für Tourismus sowie von dem Geschäftsführer des Europäischen Netzwerkes für barrierefreien Tourismus kommen. Ein umfangreiches Angebot weiterer Experten bietet dann den Rahmen für einen umfangreichen Austausch von Erfahrungen sowie der Möglichkeit viele gute Beispiele kennen zu lernen.

Auf dieser Internetseite gibt es die Möglichkeit, die Einzelheiten des Programmes dieser Veranstaltung kennen zu lernen sowie sich für eine Teilnahme, vor Ort oder Online, anzumelden.