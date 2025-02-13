Veröffentlichung: Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende  

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Symbol Paragraf

Foto: omp

Köln (kobinet) Jeder Mensch möchte sein Leben selbstständig gestalten. Das gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Ihnen kann dabei ein sogenanntes Persönliches Budget helfen. Darauf haben alle Menschen mit Behinderung mit entsprechendem Unterstützungsbedarf einen Rechtsanspruch, unabhängig von ihrem Alter oder der Art und Schwere der Behinderung. Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL.NRW) widmet in seiner Schriftenreihe KSL-Konkret die achte Ausgabe dem Thema "Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende".

Link zum Download der Broschüre:

https://www.ksl-nrw.de/de/node/6256