Menu Close

Veröffentlichung: Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende  

Veröffentlicht am 13.02.2025 05:00 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Paragrafenzeichen
Symbol Paragraf
Foto: omp

Köln (kobinet) Jeder Mensch möchte sein Leben selbstständig gestalten. Das gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Ihnen kann dabei ein sogenanntes Persönliches Budget helfen. Darauf haben alle Menschen mit Behinderung mit entsprechendem Unterstützungsbedarf einen Rechtsanspruch, unabhängig von ihrem Alter oder der Art und Schwere der Behinderung. Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL.NRW) widmet in seiner Schriftenreihe KSL-Konkret die achte Ausgabe dem Thema "Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende".

Link zum Download der Broschüre:

https://www.ksl-nrw.de/de/node/6256

Rita Schroll Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.