Inklusion bedeutet eine grundlegende Veränderung im Denken

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Martin Ladstätter

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) "Inklusion bedeutet mehr als nur kleine Anpassungen: UNO-Experte Markus Schefer fordert eine grundlegende Veränderung im Denken. Er warnt, dass gesellschaftliche Entwicklungen zunehmend auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen gefährden." Darauf macht Martin Ladstätter vom österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS in einem Bericht mit dem Titel "Wie sich gesellschaftliche Trends auf Menschen mit Behinderungen auswirken" aufmerksam. "Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – mit oder ohne Behinderung – gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Doch in Deutschland bleibt dieses Ziel oft unerreicht. Der UN-Berichterstatter für die Rechte von Menschen mit Behinderungen,, kritisiert die bestehenden Strukturen scharf. In einem Interview mit der taz vom 7. Februar 2025 erklärt Schefer , dass die Politik noch immer an einem überholten Verständnis von Behinderung festhält", heißt es weiter im BIZEPS-Bericht.

„Viele Menschen haben die Vorstellung, dass man eine Behinderung feststellen kann, indem man medizinisch nur genau genug hinschaut: Was kann ein Mensch und was kann er nicht? Aber die Frage ist eigentlich: Inwieweit kann ein Mensch mit Behinderung seine Menschenrechte so ausüben wie andere Leute auch?“ wird Markus Schefer im BIZEPS-Bericht zitiert.

Link zum BIZEPS-Bericht

Link zum Interview mit Markus Schefer in der taz vom 7. Februar 2025

In einem weiteren BIZEPS-Bericht vom 12. Februar 2025 mit dem Titel „Unternehmen in den USA stoppen Vielfaltsoffensiven – aus Angst vor Präsident Trump?“ macht der Online-Nachrichtendienst deutlich, wie schnell sich die Stimmung in Sachen Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion drehen kann.

Link zum BIZEPS-Bericht „Unternehmen in den USA stoppen Vielfaltsoffensiven – aus Angst vor Präsident Trump?“