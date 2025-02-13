Bundesweite Netzwerkveranstaltung zu den Budgets für Arbeit und Ausbildung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des Projektes Budgetkompetenz

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Zu einer bundesweiten Netzwerkveranstaltung zu den Budgets für Arbeit und Ausbildung lädt das Projekt Budget Kompetenz - Initiative zum Budget für Arbeit und Ausbildung am 18. März 2025 von 10:30 bis 16:30 Uhr ins Kleisthaus in Berlin ein. Auf dem Programm stehen neben Grußworten des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel und von Wiebke Schär von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), ein Vortrag zu aktuellen politischen Regelungen und Perspektiven für die Budgets von Maik Bäker vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Zudem gibt es Berichte von Betroffenen und von Projektpartner zur Unterstützung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Link zur Anmeldung zur kostenfreien Tagung: https://forms.office.com/r/9xyZfxwT7t

Anmeldefrist ist der 7. März 2025

Link zum Programm der Veranstaltung