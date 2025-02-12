Sorge vor Rückschritten der Selbstbestimmung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Netzwerksprecherinnen Gertrud Servos (links) und Claudia Seipelt-Holtmann im Landtag von Nordrhein-Westfalen

Foto: NetzwerkBüro

MÜNSTER (kobinet) Das "Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW" feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Doch statt des Feierns von Erfolgen steht kurz vor der Bundestagswahl die Sorge um das politische Klima im Mittelpunkt. Wenn Unterschiede betont statt Gemeinsamkeiten gesucht werden, wenn Sparzwänge wichtiger werden als Menschenrechte, seien schnell auch grundlegende Rechte von Frauen, Mädchen und anderen behinderten Menschen erneut in Frage gestellt, warnt das Netzwerk.

Trotz klarer Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und der Aufforderung des UN-BRK-Komitees an Bundesregierung und Bundesländer, den erheblichen Nachholbedarf anzugehen, gebe es zu wenig Fortschritte. Oft dient als Begründung der Verweis auf die Kosten. Netzwerk-Sprecherin Claudia Seipelt-Holtmann fragt: „Wofür haben wir die letzten 30 Jahre gekämpft? Selbstbestimmung und Teilhabe von Frauen und anderen behinderten Menschen darf nicht aus Kostengründen wieder eingeschränkt werden.“

Ein Beispiel für drohende Rückschritte im Land NRW ist die Wohnungsbauförderung der Landesregierung. Künftig sollen nur noch Wohneinrichtungen mit mindestens 24 Plätzen gefördert werden. Zusammen mit weiteren Selbsthilfe-Verbänden und den Sozialverbänden hatte das Netzwerk NRW in einem offenen Brief diesen Schritt entschieden kritisiert. Seipelt-Holtmann betont die Bedeutung kleiner Wohneinheiten für Gewaltschutz und Selbstbestimmung: „Frauen und Mädchen mit Behinderung müssen selbst entscheiden dürfen, wie und mit wem sie wohnen wollen. Gerade für Frauen mit komplexem Unterstützungsbedarf fehlen in großen Einrichtungen oft die Ressourcen, um ihnen einen selbstbestimmten Alltag zu ermöglichen.“

Die Rahmenbedingungen für Inklusion und Barrierefreiheit auf Landesebene hängen auch von der Bundespolitik ab, allerdings werden sie von den Parteien kaum mitbedacht. Auch im gerade angelaufenen Wahl-O-Mat werden sie nicht abgefragt. Das Netzwerk NRW hat deshalb die wichtigsten Aussagen von sechs Parteien zu Inklusion in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsmarkt, Gewaltschutz sowie Selbstbestimmung zusammengestellt und geprüft, ob die Programme in Leichter Sprache oder Gebärdensprache vorliegen.

Das Netzwerk ruft Frauen und Männer mit Behinderung gezielt zum Wählen auf. „…denn wir wollen erstens nicht in einem Klima der Angst leben und fordern zweitens Inklusion

und Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen!“, so Netzwerk-Sprecherin Gertrud Servos