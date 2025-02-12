Menu Close

Ratgeber „Antrag auf“ aktualisiert und kostenlos erhältlich

Veröffentlicht am 12.02.2025 06:54 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis oder einen Parkausweis? Wo kann ich eine Braillezeile oder eine Arbeitsassistenz beantragen? Dies sind einige Fragen, die in dem Ratgeber "Antrag auf…" des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) erörtert werden. Dieser enthält zudem zahlreiche Tipps aus der Beratungspraxis sowie im Anhang (als zusätzliches Word-Dokument) Adressen der zuständigen Sozialhilfeträger. Der Ratgeber wurde von Dr. Michael Richter, Geschäftsführer der Rechte behinderter Menschen gGmbH, gemäß dem aktuellen Rechtsstand (September 2024) überarbeitet.

Link zum Download (barrierefreies PDF-Dokument) plus Adress-Dokument:

https://dvbs-online.de/index.php/angebote/beratung

