Informationen zum Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung

Veröffentlicht am 12.02.2025 07:14 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Frankfurt (kobinet) In Deutschland besitzen rund 680.000 Menschen den Pflegegrad 1. Nach Angaben des VdK Hessen-Thüringen nutzen jedoch nur 5,8 Prozent der pflegebedürftigen Menschen den Entlastungsbetrag, obwohl dieser den pflegebedürftigen Menschen als finanzielle Leistung der Pflegeversicherung zusteht. Derzeit beträgt der Entlastungsbetrag 131,00 € monatlich. Diesen Betrag sollen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen vorrangig dafür verwenden, Hilfe und Unterstützung in Alltag und Haushalt sowie eine stundenweise Betreuung zu finanzieren.

In folgendem Beitrag erklärt der VDK Hessen-Thüringen, wem der Betrag zusteht und wie dieser eingesetzt werden kann:

https://hessen-thueringen.vdk.de/news/entlastungsbetrag-der-pflegeversicherung/

