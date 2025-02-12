Film: Wie entsteht ein Gesetz?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

EU-Schwerbehinderung

Foto: EU-Schwerbehinderung

Berlin (kobinet) Mit einem Videobeitrag will der Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung darüber aufklären, wie ein Gesetz entsteht. Dieser 45 minütige Beitrag ist zusammen mit Politiker*innen und Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg entstanden. "Viele Menschen denken, in Berlin werden einfach Gesetze beschlossen. Der demokratische Prozess dahinter ist vielen Menschen nicht bekannt. Das wollen wir mit dem Filmbeitrag ändern", heißt es von EU-Schwerbehinderung. Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Kathrin Langensiepen, äußert sich in dem Filmbeitrag zudem zum EU-Behindertenausweis und wie es damit weiter geht.

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=89ase4pKr9o