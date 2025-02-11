Inklusionspreis Niedersachsen ausgeschrieben: Bewerbungsfrist bis 4. April 2025

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Emoji Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Hannover (kobinet) Der Sozialverband Deutschland und der Landessportbund (LSB) möchten Beispiele auszeichnen, die zeigen, wie wichtig Inklusion ist und wie sie gelingen kann. "Ehrenamtlich Aktive, Medienschaffende und LSB-Mitgliedsvereine, die sich beispielhaft für das Thema Inklusion einsetzen, können an der Ausschreibung teilnehmen und sich bis zum 4. April 2025 bewerben", heißt es in der Ausschreibung. Der Inklusionspreis unterteilt sich in die drei nachfolgenden Preise: Ehrenamtspreis, Medienpreis und Sportpreis.

Nähere Informationen zur Bewerbung und den Preisen gibt’s unter: https://www.inklusionspreis-niedersachsen.de/