Wanderausstellung von Phil Hubbe macht Station in Kassel

Cover des Buches von Phil Hubbe mit Cartoon

Foto: Phil Hubbe

Kassel (kobinet) Die Wanderausstellung "Kunscht mit Spaß" wird seit Oktober 2024 hessenweit in Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) sowie in Beratungsstellen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) gezeigt. Vom 10. - 17. Februar 2025 macht die Ausstellung in Kassel Station, wo diese heute im ECKD Event- und Tagungszentrum in der Wilhelmshöher Allee 256 in 34119 Kassel - gegenüber dem Bahnhof Wilhelmshöhe mit dem Künstler Phil Hubbe eröffnet wurde. Die Wanderausstellung mit Werken des Karikaturisten Phil Hubbe bringt Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen ohne Beeinträchtigung auf humorvolle Weise in den Dialog vor Ort. Jede Ausstellung wird ergänzt durch weitere regionale Künstler:innen mit Beeinträchtigungen, die mit ihren Werken vertreten sind. In Kassel sind Ilse-Lore Krummel-Dreier, Maria Stafyllaraki und Jasmin Hesse dabei.

„Phil Hubbe ist selbst an Multipler Sklerose erkrankt und zeichnet seit mehr als 20 Jahren Cartoons, die das Leben mit Behinderungen in einer Gesellschaft voller Hindernisse mit treffsicherem Witz und viel Herz thematisieren. Gemeinsam machen wir auf diese Lebensrealitäten aufmerksam und setzen uns für Verbesserungen ein“, heißt es in der Ankündigung der Ausstellungseröffnung vonseiten der DMSG Hessen.