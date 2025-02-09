Momentaufnahme 376

Momentaufnahme 376Veröffentlicht am 09.02.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?) Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung. Zwei GesichterFoto: Irina TischerBerlin (kobinet) Das Glück hält sich manchmal im Unbekannten versteckt.Victor Hugo Irina Tischer Nachricht Beitrags-Navigation Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag: Wählt bitte: Kein Platz für Ausgrenzung und DiskriminierungNächster Beitrag Nächster Beitrag: Schein-Inklusion: Wie das System kleine Betriebe abschreckt und große Konzerne freikauft Diesen Beitrag teilen Kurzlink des Artikels: Kurzlink Kopieren