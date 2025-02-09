Menu Close

Ein Drittel der Bremer Firmen erfüllen Beschäftigungspflicht nicht

Veröffentlicht am 09.02.2025 05:10 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Wappen Bundesland Bremen
Wappen Bremen
Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) In Bremen ist die Zahl der Firmen, die weniger Menschen mit schwerer Behinderung einstellen als sie müssten, zuletzt leicht angestiegen. Etwa ein Drittel erfüllt die vorgegebene Quote nicht. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP hervor. Öffentliche wie private Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten sind verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze Menschen mit einer schweren Behinderung zur Verfügung zu stellen. Darüber hat das Fernsehmagazin buten un binnen von Radio Bremen am 6. Februar berichtet.

Link zu weiteren Infos und zum gut 1minütigen Fernsehbericht

Ottmar Miles-Paul Nachricht

