Airbus stellt neues Konzept für Rollstuhlplätze in Flugzeugen vor

Veröffentlicht am 08.02.2025 05:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Stellplatz für Rollstuhl bei Airbus
Foto: Airbus Operations GmbH

Wien (kobinet) "Airbus hat ein neues Sitzplatz-Konzept entwickelt, das es Rollstuhlfahrer:innen ermöglicht, in ihrem eigenen Rollstuhl an Bord zu bleiben. Gleichzeitig wird auch ein Sitzplatz für die Begleitperson zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 präsentierte der Flugzeugausstatter Delta Flight Products den ersten Prototyp für einen rollstuhlgerechten Sitzplatz in einem Flugzeug. Wie auf runwaygirlnetwork.com berichtet, stellt nun auch Airbus ein neues Sitzplatz-Konzept vor. Dieses ermöglicht eine Fixierung von Rollstühlen mittels Sicherheitsgurten, die am Boden der Flugzeugkabine angebracht sind und am Rollstuhl befestigt werden können." Dies berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

