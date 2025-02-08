Airbus stellt neues Konzept für Rollstuhlplätze in Flugzeugen vor

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.
Wien (kobinet) "Airbus hat ein neues Sitzplatz-Konzept entwickelt, das es Rollstuhlfahrer:innen ermöglicht, in ihrem eigenen Rollstuhl an Bord zu bleiben. Gleichzeitig wird auch ein Sitzplatz für die Begleitperson zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 präsentierte der Flugzeugausstatter Delta Flight Products den ersten Prototyp für einen rollstuhlgerechten Sitzplatz in einem Flugzeug. Wie auf runwaygirlnetwork.com berichtet, stellt nun auch Airbus ein neues Sitzplatz-Konzept vor. Dieses ermöglicht eine Fixierung von Rollstühlen mittels Sicherheitsgurten, die am Boden der Flugzeugkabine angebracht sind und am Rollstuhl befestigt werden können." Dies berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS.