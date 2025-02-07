Video zur Peer Counceling Weiterbildung erschienen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bild zum bifos-Video zur Peer Counseling Weiterbildung

Foto: bifos

Berlin (kobinet) Seit 30 Jahren bietet das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mittlerweile Peer Counseling Weiterbildungen an, die von der Aktion Mensch gefördert werden. Im Vorfeld der 28. Peer Counseling Weiterbildung, die Anfang 2026 beginnt, hat das bifos nun ein knapp 5minütiges Video veröffentlicht, das Einblick in die Motivation und die Peer Counseling Weiterbildung gibt. Dabei kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mit ihren Eindrücken von der Weiterbildung zu Wort.

