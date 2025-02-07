Menu Close

Video zur Peer Counceling Weiterbildung erschienen

Veröffentlicht am 07.02.2025 06:45 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bild zum bifos-Video zur Peer Counseling Weiterbildung
Bild zum bifos-Video zur Peer Counseling Weiterbildung
Foto: bifos

Berlin (kobinet) Seit 30 Jahren bietet das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mittlerweile Peer Counseling Weiterbildungen an, die von der Aktion Mensch gefördert werden. Im Vorfeld der 28. Peer Counseling Weiterbildung, die Anfang 2026 beginnt, hat das bifos nun ein knapp 5minütiges Video veröffentlicht, das Einblick in die Motivation und die Peer Counseling Weiterbildung gibt. Dabei kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mit ihren Eindrücken von der Weiterbildung zu Wort.

Link zu Infos zur nächsten Peer Counseling Weiterbildung

Link zum Video über die bifos Peer Counseling Weiterbildung

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.