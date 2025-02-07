Menu Close

Dennis Sonne hielt Rede in Leichter Sprache im Landtag von Nordrhein-Westfalen

Dennis Sonne am Rednerpult im Landtag von NRW
Dennis Sonne am Rednerpult im Landtag von NRW
Foto: Dennis Sonne

Düsseldorf (kobinet) Premiere im Landtag von Nordrhein-Westfalen: Dennis Sonne, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, hat eine erste Rede in Leichter Sprache im Landtag gehalten. Damit hat er ein wichtiges Zeichen für Barrierefreiheit gesetzt. Denn der Antrag zur Eingliederungshilfe betrifft zu einem großen Teil Menschen mit Lernschwierigkeiten. Durch die Leichte Sprache - einfache Worte und kurze Sätze - hatten diese Menschen die Möglichkeit, die Diskussion im Landtag zu verfolgen und zu verstehen. Für das NETZWERK ARTIKEL 3 ist diese Initiative von Dennis Sonne eine gute Nachricht zur Inklusion.

„Leichte Sprache orientiert sich übrigens an einem festen Regelwerk – deshalb habe ich für diese Rede auch Unterstützung von einem zertifizierten Berater für Leichte Sprache bekommen. Leichte Sprache kommt übrigens nicht nur Menschen mit Behinderungen zu Gute, sondern z.B. auch Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, Menschen, die an Demenz erkrankt sind oder auch Kindern. Die ganze Rede gibt‘s hier: https://youtu.be/-gKCYlUfmd8„, schrieb Dennis Sonne auf Facebook.
