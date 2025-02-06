Mitmachtagung Gestern – Heute – Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kassel (kobinet) "Gestern - Heute – Morgen: Die Behindertenrechtsbewegung im Dialog – eine Mitmachtagung", so lautet der Titel einer Tagung, zu der das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) am Freitag, 16. Mai 2025 ab 14.00 Uhr und am Samstag, 17. Mai 2025 von 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr im Kasseler Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel einlädt. " Gemeinsam mit euch gestalten wir eine Mitmach-Konferenz. Dabei schauen wir zurück auf die Geschichte der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und nach vorn, auf die aktuellen Themen und Herausforderungen. Wir wollen voneinander lernen, gemeinsam diskutieren und aktiv die Zukunft gestalten", heißt es u.a. in der Ankündigung der Veranstaltung.

In der Ankündigung der kostenfreien Veranstaltung heißt es u.a.:

Wie könnt ihr euch einbringen?

Unsere Tagung lebt von euren Ideen, Fragen und Themen, denn ihr bestimmt, wo es in den nächsten Jahren lang geht.

• Habt ihr Ideen für Workshops, Diskussionsrunden oder kreative Formate?

• Möchtet ihr Projekte vorstellen und neue Initiativen anstoßen?

Stark! Dann bringt euch ein und gestaltet die Inhalte mit! Eure Perspektiven und Erfahrungen machen den Unterschied. Diese Konferenz ist eure Plattform. Netzwerke können belebt oder neu geknüpft werden, um Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Warum dabei sein?

• Für junge Aktivistinnen: Nutzt die Gelegenheit, die Erfahrungen derer mitzunehmen, die den Weg des Selbstbestimmten Lebens schon lange gehen, und bringt eure Ideen für die nächsten Schritte ein.

• Für Wegbegleiterinnen: Teilt euer Wissen und steckt mit der nächsten Generation neue Ziele für eine inklusive Zukunft ab.

Finanzierung:

Unser Förderantrag bei der Aktion Mensch ist gestellt. Mit einer Bewilligung können wir einen Zuschuss zu den Übernachtungs- und Reisekosten zahlen. Bei Interesse halten wir euch dazu auf dem Laufenden.

Anmeldung:

Bitte meldet euch unter folgenden Link an und schreibt uns auch gleich eure Ideen.

Anmeldeschluss ist Dienstag, der 1. April 2025.

Kontakt bei Fragen?



Juliane Harms

E-Mail: [email protected]

Tel. 0160 12 80 4 88

Internet: www.bifos.de