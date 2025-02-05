Zugang zur lokalen Behindertenpolitik wird erleichtert

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Deutschland Lage Nordrhein-Westfalen

Foto: Gemeinfrei https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_und_Wappen_der_L%C3%A4nder_der_Bundesrepublik_Deutschland

MÜNSTER (kobinet) Menschen mit Behinderungen aus Nordrhein-Westfalen, die in ihrem Wohnort oder seiner unmittelbaren Umgebung politisch aktiv werden möchten, bietet die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe NRW ab sofort eine wichtige Unterstützung - eine interaktive Karte, welche alle kommunalen Behindertenbeauftragten sowie Behindertenbeiräte im ganzen Bundesland Nordrhein-Westfalen aufzeigt.

Dieses neue Angebot bietet nicht nur eine einzigartige Orientierungshilfe, sondern schafft auch Transparenz über die behindertenpolitische Interessenvertretung in den Städten, Gemeinden und Kreisen unseres Bundeslandes. Die Entwicklung erfolgte durch das LAG-Projekt „In Zukunft inklusiv“, das vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales finanziert wird.

Zu finden sind in der NRW-Karte ausschließlich Interessenvertretungen, die verbindlich eine behindertenpolitische Arbeit innerhalb der Kommunal- und Kreispolitik leisten oder diese aktiv unterstützen. Aus Sicht der LAG Selbsthilfe NRW trifft das aktuell zum einen auf kommunale Behindertenbeauftragte zu, die wichtige Ansprechpersonen sein können, um den Einstieg in das behindertenpolitische Engagement zu erleichtern. Darüber hinaus bieten Behinderten- und Inklusionsbeiräte eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich direkt einzubringen. Mit nur wenigen Klicks finden Interessierte auf dieser Internetseite die passende Anlaufstelle in ihrer Region.