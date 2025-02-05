Förderpreis für Podcast-Macher von MmB Community

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des MmB Community Podcast mit Mano Grande und Paul O'Dono

Foto: omp

Kassel / Potsdam (kobinet) Der Förderpreis "Helfende Hand" ist eine Auszeichnung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz. Jährlich wird dieser Preis vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) verliehen. Mit dieser Ehrung werden herausragende Projekte und innovative Konzepte gewürdigt, die das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz stärken und fördern. Paul O'Dono und Mano Grande erhielten im Dezember 2024 diese Ehrung für ihren Podcast "MmB Community" und für ihr ehrenamtliches Engagement. In 2023 und 2024 veröffentlichten Sie mehrere Podcast-Folgen zum Peer Counseling und zum Persönlichen Budget und erregten damit Aufmerksamkeit, wie die kobinet-nachrichten von den Podcast-Machern erfahren haben.

Die Preisträger erhielten mit der Auszeichnung nicht nur eine Anerkennung, sondern auch finanzielle Unterstützung, um ihre Arbeit fortzusetzen zu können. „An Alle ehrenamtlich Tätigen in Deutschland, ein herzliches Dankeschön für euer Engagement – ihr seid die stillen Helden unserer Gesellschaft“, kommentierten die Podcast-Macher die Auszeichnung.

Die Podcasts von MmB Community kann man unter folgenden Links anhören und herunterladen:

Spotify: https://open.spotify.com/show/0wfesNkOhcJNlCwCbPbekd

Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/64cfee77-741a-4ade-aa1d-c981d31d93e4/mmb-community