Aufruf für entschlossenes Engagmenent für Inklusion am Protesttag am 5. Mai

Krautheim (kobinet) Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) ruft zur aktiven Beteiligung am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2025 auf. Die aktuellen politischen Entwicklungen erfordern ein entschlossenes Engagement für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe. "Durch das vorzeitige Ende der Ampelkoalition bleiben wichtige behindertenpolitische Reformen, wie die Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungs- und des Behindertengleichstellungsgesetzes, vorerst auf der Strecke. Nach den Neuwahlen im Februar wird es darauf ankommen, die richtigen Ansprechpartner*innen in der neuen Regierung zu identifizieren und die begonnenen Prozesse entschlossen weiterzuführen. Der Protesttag am 5. Mai bietet eine ideale Gelegenheit, um mit klaren Forderungen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen einen Neustart für die Inklusion einzuleiten", betonte Verena Gotzes, Bundesvorsitzende des BSK.

Die Aktion Mensch unterstützt auch in diesem Jahr Initiativen rund um den 5. Mai finanziell und organisatorisch. Eine Antragstellung ist noch bis zum 31. März 2025 möglich. Insgesamt stehen zwei Millionen Euro zur Verfügung. Zudem wird umfangreiches Material für die Durchführung von Protestaktionen bereitgestellt. „Wir brauchen jetzt eine breite und entschlossene Bewegung für Inklusion. Der Protesttag bietet die Möglichkeit, Forderungen klar zu formulieren, neue Bündnisse zu schmieden und für eine inklusive Gesellschaft einzustehen. Es ist an der Zeit, sichtbar und laut zu werden – gegen Diskriminierung, für Teilhabe und eine gerechtere Gesellschaft“, so Verena Gotzes.

Der BSK ruft alle Betroffenen, Unterstützer*innen und Organisationen auf, sich aktiv zu beteiligen – sei es durch eigene Aktionen oder die Teilnahme an bereits geplanten Protestveranstaltungen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Website der Aktion Mensch.

