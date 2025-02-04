Gegen Ausgrenzung durch Ableismus und mangelnder Barrierefreiheit im Wahllokal

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Jennifer Sonntag sitzt mit Führhund Paul auf Stufen

Foto: ISL

Halle / Berlin (kobinet) "Ausgrenzung beginnt bereits mit Ableismus und mangelnder Barrierefreiheit im Wahllokal, wogegen Blindenführhund Paul und ich uns stark machen." Dieses Kurzstatement von Jennifer Sonntag hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) im Rahmen ihrer Aktion unter dem Motto "Inklusion braucht Demokratie … Deshalb: kein Platz für Diskriminierung und Ausgrenzung!" ins Internet eingestellt. Mit den mittlerweile 16 ins Internet eingestellten 10-Sekunden-Kurzvideos, die über die sozialen Medien verbreitet und geteilt werden sollen, will die Selbstvertretungsorganisation behinderter Menschen ein Zeichen zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 setzen. Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar sollen über 30 Videos verbreitet werden, die für eine demokratische Wahl aufrufen.

Link zu allen bisher eingestellten Kurzvidoes zur Bundestagswahl

Link zum Aufruf der ISL für die 10-Sekunden-Video-Aktion