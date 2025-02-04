Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter schnellt mit 185.000 in die Höhe

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Nürnberg (kobinet) Einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit für Januar 2025. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass im Vergleich zum Dezember 2024 über 8.000 schwerbehinderte Menschen mehr im Januar 2025 arbeitslos gemeldet waren. Insgesamt sind es nun 185.168 schwerbehinderte Menschen, die in Deutschland arbeitslos sind. Die Zahl von 180.000 wurde schon lange nicht mehr übersprungen. Vor einem Jahr, also im Januar 2024 lag diese noch bei 174.250, also fast 13.000 unter der derzeitigen Zahl.

Blickt man zurück in den Januar 2020, also vor Beginn der Corona-Pandamie, sind dies nun über 24.000 behinderte Menschen mehr, die arbeitslos gemeldet sind. Im Januar 2020 hatte die Bundesagentur für Arbeit 161.075 schwerbehinderte Arbeitslose vermeldet. Das letzte Mal, dass die Zahl von 180.000 schwerbehinderten Arbeitslosen vermeldet wurde, war im Januar 2016. Damals waren 180.605 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Im Januar 2015 war die Arbeitslosigkeit zum letzten Mal höher als derzeit. Damals wurden 187.483 arbeitslose schwerbehinderte Menschen gemeldet.