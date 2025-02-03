Weit über 150.000 demonstrierten in Berlin für Demokratie und gegen die Zusammenarbeit mit der AfD

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Plakat bei Berliner Demo am 2.2.25 "Inklusion braucht Demokratie"

Foto: privat

Berlin (kobinet) In mehreren deutschen Städten ist es am Wochenende zu großen Demonstrationen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD gekommen. Bei einer Großdemonstration in Berlin protestierten nach Angaben von rbb24 laut Polizei rund 160.000 Teilnehmer*innen - die Veranstalter zählten deutlich mehr, wie es im Bericht heißt. Bei der Demonstration in Berlin war auch ein Plakat mit der Aufschrift "Inklusion braucht Demokratie" zu sehen. Unter diesem Motto führt derzeit die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) ein Kampagne mit Kurzvideos gegen Diskriminierung und Ausgrenzung durch.

Mit dabei bei der Berliner Demo waren auch Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden von der LIGA Selbstvertretung. Sigrid Arnade kritisierte gegenüber den kobinet-nachrichten die menschenverachtende Sprache, die auch in Deutschland zunehmend greift.

