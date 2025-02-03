Menu Close

Sozialverband fordert Armutsprävention

Veröffentlicht am 03.02.2025 15:06 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Zwei Hände eines alten Menschen mit zwei Euro-Münzen
Armut hängt immer häufiger mit dem Alter zusammen
Foto: Pixabay/anaterate

DÜSSELDORF (kobinet) Angesichts der heute veröffentlichten Zahlen zur Altersarmut fordert der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Sozialverbandes VdK dieser Entwicklung mit Präventionsmaßnahmen entgegenzuwirken.  "Wer von Altersarmut erst einmal bedroht ist, hat kaum noch eine Chance, sich aus eigener Kraft hieraus zu befreien. Umso wichtiger ist es, dass die Landesregierung wieder stärker auf Präventionsmaßnahmen setzt und diese fördert. " verlangt der Präsident dieses Landesverbandes Horst Vöge.

Weiter stellt Vöge, dessen Verband in Nordrhein-Westfalen mehr als 425.000 Mitglieder hat: „Auch in Zeiten von knappen Haushaltskassen muss Sozialpolitik mehr Menschen erreichen als die Ärmsten der Armen. Gleichzeitig müssen Betroffene stärker ermutigt werden, Grundsicherung (im Alter) zu beantragen. Diese Sozialleistungen stehen ihnen zu! Wir dürfen in diesem Land nicht zulassen, dass ein Leben in Würde für die ältere Generation zur Ausnahme wird.“

