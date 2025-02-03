Neustart Inklusion: Mitmachen beim Protesttag um den 5. Mai

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bild zum Protesttag am 5.5.25 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Jährlich am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Seit Jahrzehnten unterstützt die Aktion Mensch Aktivist*innen finanziell und logistisch dabei, rund um diesen Tag ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auf der Internetseite der Aktion Mensch gibt es bereits Informationen, unter welchen Vorzeichen der diesjährige 5. Mai stattfindet und wie man eine Unterstützung bekommen kann, man selbst eine Aktion plant. Der Zeitraum, während dem Aktionen im Rahmen des Protesttages beantragt werden können, reicht dieses Jahr vom 26. April bis zum 11. Mai.

„Drei Jahre lang haben viele Expert*innen in eigener Sache intensiv mit Vertreter*innen der Ampelkoalition auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten behindertenpolitischen Maßnahmen hingearbeitet. Durch das Ende der Ampelkoalition und die vorgezogenen Neuwahlen werden mehrere dieser geplanten Maßnahmen, wie die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungs- und des Behinderten­gleichstellungs­gesetzes, in dieser Legislatur voraussichtlich nicht mehr realisiert werden. Nach den Neuwahlen am 23. Februar steht eine Neuorientierung an. In Berlin wird ein neuer Koalitionsvertrag ausgehandelt werden müssen. Und für die Expert*innen in eigener Sache und Verbände gilt es, die richtigen neuen Ansprechpartner*innen und Gruppen zu identifizieren, um in neue Gespräche zu gehen. Für diesen Neustart Inklusion wollen wir zum 5. Mai 2025 Aktivist*innen Ideen und Checklisten für Gespräche und öffentliche Aktionen an die Hand geben. Welche Forderungen liegen auf dem Tisch, wo können wir anknüpfen? Wie finden wir neue Inklusionsunterstützer*innen, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller nicht als Nischenthema betrachten, sondern als Teil der Lösung für die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen?“ heißt es auf der Internetseite zum Protesttag der Aktion Mensch.

Die Aktion Mensch unterstützt Aktionen rund um den 5. Mai 2025 auch dieses Jahr wieder finanziell und wird den Organisator*innen Informationen, Druckvorlagen und Materialien dafür bereitstellen. Die Materialien stehen voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2025 zur Verfügung und werden dann über die Seite der Aktion Mensch zum Protesttag abrufbar sein. Aufgrund der aktuellen Lage laufen noch mehrere Umfragen unter Aktionsgruppen und Menschen mit Behinderung, um das Angebot 2025 passgenau weiterzuentwickeln. Finanziell gefördert werden Aktionen, die innerhalb des Aktionszeitraums vom 26. April bis zum 11. Mai 2025 stattfinden. Die Aktion Mensch stellt dafür insgesamt 2 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Förderanträge können seit dem 01.12.2024 bis zum 31.03.2025 gestellt werden, heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch.

