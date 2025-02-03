Abschied von Stephanie Aeffner am 8. Februar in Pforzheim

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Karte zur Trauerfeier für Stephanie Aeffner am 8.2.25

Foto: privat

Berlin / Pforzheim (kobinet) Mitte Januar 2025 sorgte die Nachricht über den Tod von Stephanie Aeffner für große Betroffenheit bei ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen diese zu tun hatte. Nun versandten ihre Mitarbeiter*innen aus dem Bundestagsbüro die Information über die auf 8. Februar 2025 angesetzte Trauerfeier. "Unsere liebe Steffi, die Steffi von so vielen, ein einzigartiger Mensch. Sie fehlt. Wir nehmen Abschied am Samstag, den 8. Februar 2025 um 14:00 Uhr in der Christuskirche in 75172 Pforzheim, Westliche-Karl-Friedrich-Straße 237. In tiefer Trauer: Die Angehörigen und Steffis Freundeskreis", heißt es u.a. in dem entsprechenden Hinweis.

„Die Kirche ist barrierefrei zugänglich. Wir bitten von Blumen und Kranzspenden abzusehen. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis statt“, heißt es weiter.

