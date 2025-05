Podcast-Hinweis: Ein Gespräch über Inklusion, KI und Fotografie

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Podcast Momentaufnahme

Foto: Ralph Milewski / Beate Knappe

Fladungen (kobinet)

In der aktuellen Episode des Podcasts Momentaufnahme spreche ich mit Beate Knappe über meine Perspektiven auf Inklusion und Fotografie. Das Gespräch ist nun bei Beate Knappe und auf Spotify verfügbar.

Ralph – Eine Stimme für gelebte Inklusion

In vielen medialen Formaten stellt sich immer wieder die Frage, welche Narrative über Menschen mit Behinderung transportiert werden und inwiefern diese von bestehenden gesellschaftlichen Mustern geprägt sind. In einem früheren Essay habe ich mich bereits mit der Thematik der Reduzierung auf Behinderung und der Wahrnehmung von Künstlern in diesem Kontext auseinandergesetzt:

„Die Reduzierung auf Behinderung und das gesellschaftliche Narrativ – Eine kritische Reflexion“

Das Thema bleibt aktuell und komplex: Wie können wir sicherstellen, dass Inklusion nicht nur als Schlagwort dient, sondern echte Teilhabe und gleichwertige Repräsentation ermöglicht? Eine Diskussion, die weit über einen einzelnen Podcast hinausgeht.