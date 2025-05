Mit Berni nach Turin

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Das Team Special Olympics Deutschland mit FC Bayern Maskottchen Berni bei der Verabschiedung zu den Weltwinterspielen nach Turin in der Allianz Arena in München

Foto: SOD

München (kobinet) Vom 8. bis 15. März werden in Turin die Special Olympics Weltwinterspiele stattfinden. Das wird das größte inklusive Sportereignis im Jahr 2025 für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Die Deutsche Telekom ist Partner von Special Olympics Deutschland (SOD) und verabschiedete am Samstag die Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer vom Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel in der Allianz Arena nach Italien. Zu diesen Weltwinterspielen werden sich mehr als über 1.500 Athletinnen und Athleten aus 102 Ländern zum fairen Wettkampf treffen. Unter ihnen werden 53 Sportler aus neun Special Olympics Landesverbänden in Deutschland sein. Sie treten in den acht Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard und Tanzen an.

Seit Anfang 2024 engagiert sich die Telekom aktiv, um die Talente und Persönlichkeiten der Athlet*innen stärker in den Fokus zu rücken. Michael Hagspihl, Leiter für Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit bei der Telekom, führte zusammen mit Carsten Schmidt vom SOD Präsidium und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, die Verabschiedung des TeamSOD durch. Hagspihl betonte: „Unser Dank gilt dem FC Bayern München, der den Athletinnen und Athleten vor dieser besonderen Kulisse eine großartige Bühne bietet. Durch unsere Partnerschaft mit Special Olympics Deutschland können wir soziale Projekte unterstützen sowie gleichzeitig unsere Unternehmenswerte und gesellschaftliche Verantwortung sichtbar machen. Wir glauben fest daran, dass durch solche Initiativen eine inklusive und faire Welt möglich ist. Den Athletinnen und Athleten drücken wir ganz fest die Daumen. Ich bin sicher, dass das TeamSOD in Turin über sich hinauswachsen wird.“

Neben der Verabschiedung auf dem Rasen gab es für die Athlet*innen und ihre Trainer*innen die Gelegenheit auf ein ganz besonderes Treffen unter Sportlern. Thomas Müller vom FC Bayern München überbrachte persönlich seine besten Wünsche: „Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler des TeamSOD sind immer wieder beeindruckend. Die Weltwinterspiele sind ein absolutes Highlight, wie eine Weltmeisterschaft für uns Fußballer. Ich wünsche für Turin nur das Beste – holt euch die Medaillen“, so der Weltmeister von 2014.