Die Magie des Nichtverzweifelns: IGEL-Monatsrückblick auf Behindertenpolitik im Januar 2025

IGEL kobinet Monatsrückblick

Foto: IGEL

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Die Magie des Nicht-Verzweifelns", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Januar 2025 getitelt. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul hat Sascha Lang wieder einmal eine ganze Reihe von behindertenpolitischen Themen angesprochen, die vielen derzeit schwer im Magen liegen. Von Trump, über den Tod von Stephanie Aeffner, bis zu den schwierigen Debatten im Vorfeld der am 23. Februar 2025 anstehenden Bundestagswahl. Es gibt aber auch dieses Mal gute Nachrichten zur Inklusion.

„Wie an jedem 1. des Monats begrüßt Sascha Lang den Redakteur der kobinet-nachrichten, Ottmar Miles-Paul, zum gemeinsamen Rückblick auf die Ereignisse der letzten Wochen. Ein langer, düsterer Monat – nicht nur wetterbedingt. Politisch und gesellschaftlich hat uns dieser Monat einiges abverlangt. Die Diskussionen um Trump, die Bundestagswahl mit ihren schwammigen Wahlprogrammen und der Verlust einer engagierten Kämpferin für Inklusion haben Spuren hinterlassen. Abschied von Stephanie Aeffner: Die Behindertenszene trauert um die Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephanie Aeffner. Ihr unermüdlicher Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft bleibt unvergessen. Ottmar und Sascha würdigen ihr Engagement und ihre Verdienste.Trotz allem: Es gibt auch gute Nachrichten! Zum Abschluss wird es positiv: Denn trotz aller Herausforderungen gibt es auch Fortschritte und Lichtblicke – und genau darüber sprechen wir in dieser Episode. Jetzt reinhören und dranbleiben – es gibt immer Hoffnung!“ So heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Januar 2025.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Januar 2025

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast