Familienratgeber: Die richtige Reha-Klinik finden

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Familienratgeber der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) In Deutschland gibt es fast 1.700 Reha-Kliniken. Als Reha-Patient*in dürfen Sie mitbestimmen, in welcher Klinik ihre Reha stattfinden soll. Aber wie bekommen Sie die Reha in Ihrer Wunsch-Klinik? Und was können Sie tun, wenn der Reha-Träger Ihre Wunsch-Klinik ablehnt? Ein neuer Text des Familienratgeber der Aktion Mensch bietet dazu einige Infos.

In dem Beitrag gibt’s Infos zu folgenden Fragen und Themen:

• Welche Reha-Kliniken gibt es?

• Wie finde ich die passende Reha-Klinik?

• Was ist das Wunsch- und Wahlrecht?

• Gründe für Reha-Wunsch-Klinik

• Wie bekomme ich die Reha in meiner Wunsch-Klinik?

• Was kann ich tun, wenn meine Wunsch-Klinik abgelehnt wurde?

• Beratung bei Rehas für Familien und Menschen mit Behinderung

Link zum Text: https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/gesundheit-und-reha/die-richtige-reha-klinik-finden