Infos zur Bundestagswahl – einfach erklärt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wahlzettel mit Kreuz

Foto: ISL

Bremen (kobinet) Ampel-Aus, Regierung zerbrochen, Parlament aufgelöst – Neuwahl. Politisch haben sich in letzter Zeit die Ereignisse überschlagen. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Welche Parteien treten zur Wahl an – und was steht in ihren Programmen? Wie funktioniert die Wahl eigentlich? Und was hat es mit der Erst- und Zweitstimme auf sich? Zur Klärung all dieser und weiterer Fragen organisiert der Martinsclub Bremen am 12. Februar von 16:30 bis 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zur diesjährigen Bundestagswahl. Treffpunkt ist die Geschäftsstelle des Martinsclub im Buntentorsteinweg 24/26, 28201 Bremen. "Wir möchten alle, die sich mit Politik noch nicht so gut auskennen, fit machen für den anstehenden Urnengang. Denn die demokratische und politische Teilhabe ist in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je", findet Organisatorin Jana Kolkowski, Fachleitung Teilhabe beim Martinsclub.

Teilnehmen können alle Interessierten unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0421-5374754 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] gebeten.

Übergang in regelmäßiges Politiktreffen

Wer auch später noch über Politik diskutieren und die Wahlergebnisse besprechen möchte, kann am Bildungsangebot „Wir machen Politik“ vom Martinsclub teilnehmen. Dies startet am 19. Februar und findet dann jeden Mittwoch ebenfalls zwischen 16:30 und 18 Uhr statt. Die Teilnahme daran kostet bis Juni 30 Euro pro Person.