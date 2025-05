Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Ein Los für das gute Gewissen



Seit Jahrzehnten wirbt die

Aktion Mensch

mit ihrer Lotterie um Teilnehmer*innen, die durch den Kauf eines Loses soziale Projekte unterstützen und gleichzeitig die Chance auf Gewinne erhalten. Die Botschaft ist klar: Wer mitspielt, tut Gutes und unterstützt Inklusion. Doch bei genauer Betrachtung wird deutlich:

Dieses System ist weniger ein Weg zur Inklusion als ein moderner Ablasshandel, der der Gesellschaft ein gutes Gewissen verschafft, ohne echte Veränderungen zu bewirken.

Von der Exklusion zur bequemen Spende

Historisch gesehen diente der Ablasshandel dazu, sich durch Spenden von sündigem Verhalten freizukaufen. Heute hat sich dieses Prinzip in anderer Form erhalten: Die Gesellschaft muss sich nicht mit den realen Barrieren für Menschen mit Behinderung auseinandersetzen, solange sie ein Lotterielos kauft. Der Gedanke dahinter: „Ich habe gespendet, also habe ich meinen Teil getan.“

Doch diese Spenden finanzieren nicht etwa eine tiefgreifende Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen, sondern oft nur die Verbesserung bestehender Sonderwelten, in denen Menschen mit Behinderung weiterhin getrennt von der Mehrheitsgesellschaft agieren. Anstatt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Inklusion selbstverständlich wird, schafft Aktion Mensch bequeme Alternativen, die das eigentliche Problem verschleiern.

Die perfide Logik der „Vielfalt“

Ein Blick auf die geförderten Projekte zeigt ein immer wiederkehrendes Muster: Menschen mit Behinderung, sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund werden zusammengebracht und diese Konstellation wird dann als „Vielfalt“ verkauft. Das klingt zunächst positiv, bedeutet aber in der Praxis, dass verschiedene ausgegrenzte Gruppen unter sich bleiben, ohne dass sich an den strukturellen Ausschlüssen etwas ändert.

Hier wird „Vielfalt“ als Euphemismus benutzt, um die fortgesetzte Segregation zu bemänteln. Diese Projekte sind keine echten Schritte in Richtung gesellschaftlicher Teilhabe, sondern bloß buntere Parallelwelten. Inklusion würde bedeuten, dass Menschen mit Behinderung, egal welchen sozialen oder kulturellen Hintergrunds, selbstverständlich in bestehenden Strukturen arbeiten, lernen und leben – nicht in separaten „inklusiven“ Projekten.

Sonderwelten statt echter Teilhabe

Die von Aktion Mensch geförderten Projekte erschaffen oft keine nachhaltigen Veränderungen, sondern verbessern lediglich die Bedingungen der Exklusion. Beispiele dafür sind:

Inklusive Werkstätten und Cafés , in denen Menschen mit Behinderung unter sich bleiben, statt in reguläre Betriebe integriert zu werden.

Sonder-Fußballprojekte für sozial Benachteiligte und Kinder mit Behinderung, anstatt sie in bestehenden Vereinen willkommen zu heißen.

Kurzfristige soziale Projekte , die nur mit temporären Fördergeldern existieren und danach wieder verschwinden, ohne nachhaltige Strukturen zu schaffen.

Wohnprojekte , die scheinbar Selbstbestimmung fördern, aber oft nur betreutes Wohnen in neuem Gewand sind.

Freizeitangebote , die oft nicht in reguläre Sport- oder Kulturvereine integriert sind, sondern als Parallelwelt für Menschen mit Behinderung existieren.

Beratungsangebote , die zwar individuelle Unterstützung bieten, aber keine strukturellen rechtlichen Verbesserungen bewirken.

Diese Projekte dürfen existieren – aber sie dürfen niemals als echte Inklusion verkauft werden.

Notmaßnahmen sind kein Ersatz für strukturelle Veränderungen

Ja, diese Projekte geben einzelnen Menschen kurzfristige Verbesserungen. Ja, für manche ist es „besser als nichts“. Doch genau das ist das Problem: Diese Projekte sind keine Lösung, sie sind ein Zeichen dafür, dass es keine Lösung gibt. Sie entstehen nicht aus Wahlfreiheit, sondern aus Verzweiflung – weil die Gesellschaft es nicht schafft, echte Inklusion umzusetzen.

Deshalb muss jede Förderung, jede PR-Kampagne, jede öffentliche Kommunikation immer und immer wieder betonen:

„Wir machen das nicht, weil es eine gute Lösung ist – sondern weil es ohne das noch schlimmer wäre.“

„Diese Projekte sind nur Krücken, weil echte Inklusion nicht umgesetzt wird.“

„Wir fordern: Macht endlich echte Inklusion!“

Symbolpolitik statt echter Strukturveränderung

Die Aktion Mensch investiert Millionenbeträge in diese Projekte. Doch was fehlt, ist eine Strategie, die darauf abzielt, sich selbst überflüssig zu machen. In einer wirklich inklusiven Gesellschaft bräuchte es keine speziell geförderten „inklusiven Werkstätten“ oder „inklusive Sportprojekte“, weil Menschen mit Behinderung selbstverständlich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens integriert wären.

Doch genau hier liegt der Knackpunkt: Würden diese Sonderprojekte verschwinden, würde auch das gesamte System der Aktion Mensch in Frage gestellt. Ein Lotteriekonzern, der sich damit finanziert, dass Menschen ihr Gewissen beruhigen, hat kein Interesse daran, die Notwendigkeit dieser Lotterie langfristig abzuschaffen.

Fazit: Viel Geld für wenig Inklusion

Aktion Mensch bietet keine Lösung für gesellschaftliche Exklusion, sondern erleichtert sie. Die Organisation funktioniert als moderner Ablasshandel, bei dem man sich mit einem Los von echter Verantwortung freikaufen kann. Statt strukturelle Barrieren zu beseitigen, wird eine Alibi-Inklusion geschaffen, die das eigentliche Problem nur verschleiert.

Eine tiefere Recherche wäre nur sinnvoll, wenn es darum ginge, belastbare Zahlen und Belege für diese Mechanismen zu sammeln. Doch eigentlich ist das System bereits klar: Aktion Mensch verändert nichts an den gesellschaftlichen Strukturen, sondern sorgt lediglich für besser ausgestattete Sonderwelten.

Deshalb muss bei jedem dieser Projekte klar gesagt werden:

„Ja, es hilft kurzfristig, aber es ist keine Lösung.“

„Ja, es gibt Verbesserungen, aber es ändert nichts an den Strukturen.“

„Echte Inklusion bedeutet, dass diese Projekte gar nicht mehr nötig wären.“

Echte Inklusion würde bedeuten, dass Menschen mit Behinderung selbstverständlich Teil der Gesellschaft sind, ohne auf Sonderstrukturen angewiesen zu sein. Solange sich Aktion Mensch jedoch auf das Schaffen solcher Strukturen konzentriert, bleibt ihre „Inklusion“ nichts weiter als ein Verkauf von gutem Gewissen an eine Gesellschaft, die sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen will. Es ist Zeit, die eigentliche Aufgabe von Aktion Mensch kritisch zu hinterfragen – und echte Inklusion nicht länger durch gutgemeinte Parallelwelten zu ersetzen.