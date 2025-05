Aktion Mensch: 9.444 Förderanträge für 239,2 Millionen Euro im Jahr 2024 bewilligt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bonn (kobinet) Durch die Aktion Mensch-Lotterie werden viele Projekte, die sich für Inklusion und Chancengleichheit einsetzen, gefördert. Die aktuellen Zahlen der Aktion Mensch, die über deren Newsletter verbreitet wurden, zeigen beispielsweise, dass allein im Jahr 2024 9.444 neue Förderanträge bewilligt wurden – das sind fast 26 an jedem einzelnen Tag. 239,2 Millionen Euro konnten damit an soziale Projekte in ganz Deutschland verteilt werden.

Der Anstieg dieser Förderung wird anhand eines Vergleichs deutlich: „Vor 10 Jahren waren es 7.933 bewilligte Anträge und 143,2 Millionen Euro Fördergelder, mit denen wir die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen verbessert und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft gefördert haben. Damit geht es, Monat für Monat und Tag für Tag, in dringenden Bereichen wie Arbeit, Barrierefreiheit und Mobilität, Freizeit oder Wohnen in die richtige Richtung“, heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

