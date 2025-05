Para Eisschwimmen: Tina Deeken räumt fünf WM-Titel bei eiskalten Bedingungen ab

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Tina Deeken mit einem Eisblock in der Hand

Foto: Privat

Hannover (kobinet) Die Weltmeisterschaft im Eisschwimmen lockte vom 13. bis 19. Januar 2025 Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt nach Molveno in Italien. Der kleine Ort in den Dolomiten richtete die 6. Weltmeisterschaften im Eisschwimmen der IISA, des Internationalen Eisschwimmverbandes, aus. Bei der WM maßen sich rund 700 Sportler*innen aus rund 40 Ländern über verschiedene Distanzen von 50 bis 1.000 Metern in diversen Disziplinen wie Freistil oder Schmetterling. Auch Para Sportlerin Tina Deeken aus Hannover stellte sich der Herausforderung: Bei eisigen Wassertemperaturen von 1,5 Grad Celsius holte die Niedersächsin 5x Gold über 50m Freistil, Brust und Rücken, sowie 100m Freistil und Rücken sowie 2x Silber (250m Freistil, 100m Brust). Ihr Resümee: "Es war super!" Darüber berichtet der Behinderten-Sportverband Niedersachsen.

„Bei den Wettkämpfen im Eisschwimmen liegt die Wassertemperatur immer unter 5 Grad Celsius, die Athlet*innen tragen dabei nur einen Badeanzug, eine Kappe sowie eine Schwimmbrille. Neoprenbekleidung ist im 50-Meter-Becken am Molvenosee nicht erlaubt“, heißt es weiter im Bericht.

