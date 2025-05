Frankfurter Rundschau mit Schwerpunkt zum Thema Behinderung und Arbeit

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Emoji Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Franfurt (kobinet) Dass beim Thema Behinderung und Arbeit noch einiges zu tun ist, aber auch einiges mehr möglich ist, das geht aus der Schwerpunktberichterstattung der Frankfurter Rundschau vom 27. Januar 2025 in ihrem Wirtschaftsteil hervor. "Behinderung und Inklusion: So gelingt die Integration in Arbeit" lautet der Titel eines Beitrags von Anna Laura Müller in der Frankfurter Rundschau. Dieser wird ergänzt durch ein Interview mit Ottmar Miles-Paul, der im letzten Jahr über 20 Veranstaltungen mit Buchlesungen und Diskussionen zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in verschiedenen Städten Deutschlands, in Luxemburg und in Österreich durchgeführt hat. Das Interview mit ihm hat Anna Laura Müller wie folgt getitelt: "Behinderung und Werkstätten: 'Oft eine Schein-Diskussion'“.

