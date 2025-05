Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

München (kobinet) Menschen mit Behinderung, die eine gesetzliche Betreuung haben, dürfen seit 2019 wählen gehen. Also steht nächsten Monat die zweite Bundestagswahl an, an denen alle deutschen Menschen mit Behinderung über 18 Jahren ihr Wahlrecht ausüben können. Die Frage, welche Partei das Wahlkreuzchen bekommen sollte, ist schwierig. Deswegen ist es sehr wichtig, Angebote der Politischen Bildung - speziell für Menschen mit Behinderung - weiter auszubauen. Für Nico Wunderle aus München ist durch die Beschäftigung mit den politischen Inhalten der AfD klar, dass diese keine Alternative für Menschen mit Behinderungen ist, wie er in seinem Kommentar für die kobinet-nachrichten schreibt.

Wählen gehen – Die AfD ist aber keine Alternative für Menschen mit Behinderung

Kommentar von Nico Wunderle

Menschen mit Behinderung, die eine gesetzliche Betreuung haben, dürfen seit 2019 wählen gehen. Also steht nächsten Monat die zweite Bundestagswahl an, an denen alle deutschen Menschen mit Behinderung über 18 Jahren ihr Wahlrecht ausüben können.

Wählen heißt mitbestimmen. So ist es möglich, die eigene Stimme laut zu erheben. Wichtige Informationen zu den Bundestagswahlen hat die Lebenshilfe hier kompakt zusammengefasst: https://www.lebenshilfe.de/informieren/regional/wahlen?srsltid=AfmBOopO8bqyhubEhtDQbcTkXUEpsSPLmOOeamMcWKBbb0NL3EUo539t#wie-w-hle-ich-

Die Frage, welche Partei das Wahlkreuzchen bekommen sollte, ist schwierig. Deswegen ist es sehr wichtig, Angebote der Politischen Bildung – speziell für Menschen mit Behinderung – weiter auszubauen.

Dieser Beitrag spezialisiert sich auf die politischen Inhalte der AfD:

In den Sozialen Medien tritt die Alternative für Deutschland (AfD) vor allem mit rechten, populistischen Inhalten in Erscheinung. Besonders gefährlich ist, dass es der AfD erschreckend gut gelingt, ein gemeinsames Feindbild, in der Regel Migrant*innen, aufzubauen.

Keine Alternative für Deutschland

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat in den letzten Jahren immer wieder mit kontroversen Positionen und Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Für Menschen mit Behinderungen birgt die politische Agenda der AfD besondere Gefahren, da viele ihrer Positionen und politischen Vorschläge negative Konsequenzen für diese Bevölkerungsgruppe haben könnten.

Die Alternative für Deutschland (AfD) macht oft mit schwierigen Aussagen auf sich aufmerksam. Besonders gefährlich ist die Politik der AfD für Menschen mit Behinderungen. Viele ihrer Vorschläge und Ideen können für diese Gruppe negative Folgen haben.

Die AfD ist gegen Inklusion: Die AfD hat eine veraltete Sicht auf die Gesellschaft. Sie findet Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, schlecht. Die Partei möchte, dass Kinder mit Behinderungen wieder mehr auf gesonderte Förderschulen gehen. Sie spricht im Wahlprogramm von einer „Inklusion mit Augenmaß“. Die AfD sagt, dass Inklusion das Schulsystem belastet. Das ist nicht richtig und steht auch gegen ein wichtiges internationales Abkommen: die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese sagt, dass alle Menschen das Recht auf gemeinsame Bildung haben

Im Wahlprogramm steht: „Die Förderschule sollte wieder zum Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden.“ (S.78)

Weniger Geld für Hilfen und Unterstützung: Die AfD will, dass der Staat weniger Geld ausgibt. Das bedeutet: Es soll weniger Unterstützung für Menschen mit Behinderungen geben. Zum Beispiel bei der Pflege, bei barrierefreien Wohnungen oder beim Arbeiten. Wenn die AfD das umsetzt, würde das Leben für viele Menschen mit Behinderungen schwieriger werden. Im Wahlprogramm heißt das, „Ablehnung der Überregulierung des staatlichen Wohnungsmarkt“ (vgl. S.24)

Die AfD will, dass der Staat weniger Geld ausgibt. Das bedeutet: Es soll weniger Unterstützung für Menschen mit Behinderungen geben. Zum Beispiel bei der Pflege, bei barrierefreien Wohnungen oder beim Arbeiten. Wenn die AfD das umsetzt, würde das Leben für viele Menschen mit Behinderungen schwieriger werden. Im Wahlprogramm heißt das, „Ablehnung der Überregulierung des staatlichen Wohnungsmarkt“ (vgl. S.24) In einigen Bundesländern hat die AfD auch versucht, weniger Geld an Vereine zu geben, die Menschen mit Behinderungen helfen. Das betrifft Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen oder Freizeitangebote. Auch politische Bildung und Jugendarbeit sollen weniger gefördert werden, weil sie nicht zur Ideologie der AfD passen.

Diskriminierende Sprache und Ideen: Die AfD spricht oft abwertend über bestimmte Gruppen von Menschen. Das betrifft meistens Migrant*innen, aber auch Menschen mit Behinderungen können sich dadurch schlechter fühlen. Die AfD spricht oft von „Leistung“ und „Produktivität“. Das kann dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen als Last gesehen werden.

Die AfD spricht oft abwertend über bestimmte Gruppen von Menschen. Das betrifft meistens Migrant*innen, aber auch Menschen mit Behinderungen können sich dadurch schlechter fühlen. Die AfD spricht oft von „Leistung“ und „Produktivität“. Das kann dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen als Last gesehen werden. Ein großes Problem ist auch, dass einige Politikerinnen und Politiker der AfD die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlosen. Das ist schlimm, weil in der NS-Zeit viele Menschen mit Behinderungen getötet wurden. Solche Aussagen sind respektlos gegenüber den Opfern und ihren Familien.

Wenig Interesse an Barrierefreiheit: Die AfD kümmert sich nicht genug um Barrierefreiheit. Andere Parteien machen Vorschläge, wie Wohnungen, Straßen oder das Internet barrierefrei werden können. Von der AfD kommen dazu kaum Ideen. Das zeigt, dass die Partei wenig Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen hat. Das Wort Barrierefreiheit kommt im Parteiprogramm nicht vor.

Die AfD kümmert sich nicht genug um Barrierefreiheit. Andere Parteien machen Vorschläge, wie Wohnungen, Straßen oder das Internet barrierefrei werden können. Von der AfD kommen dazu kaum Ideen. Das zeigt, dass die Partei wenig Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen hat. Das Wort Barrierefreiheit kommt im Parteiprogramm nicht vor. Die Wirkung auf die Gesellschaft: Die AfD sorgt mit ihrer Politik dafür, dass Vorurteile und Ausgrenzung stärker werden. Menschen mit Behinderungen erleben oft Diskriminierung. Wenn die AfD mehr Macht bekommt, könnten diese Probleme noch größer werden.

Weitere Ziele der AfD:

Einschränkung von Antidiskriminierungsmaßnahmen : Die Partei kritisiert bestehende Antidiskriminierungsgesetze und möchte diese teilweise abschaffen. Das würde den rechtlichen Schutz von Menschen mit Behinderungen schwächen.

: Die Partei kritisiert bestehende Antidiskriminierungsgesetze und möchte diese teilweise abschaffen. Das würde den rechtlichen Schutz von Menschen mit Behinderungen schwächen. Streichung von Fördermitteln für politische Bildung : Politische Bildung, die beispielsweise Menschen mit Behinderungen hilft, ihre Rechte zu verstehen und wahrzunehmen, wird als unnötig dargestellt. Die AfD will diese Bildungsangebote stark begrenzen. Die AfD beklagt sich im Wahlprogramm über ideologisierte Beeinflussung des politischen Systems im Sinne linksgrüner Ideologie und zur eigenen Machterhaltung. Deswegen sieht die AfD Diversität, Gendergerechtigkeit kritisch. In diesem Sinne möchte die AfD Politische Bildung nicht weiter fördern. https://www.zeit.de/news/2025-01/20/afd-will-landeszentrale-fuer-politische-bildung-abschaffen

: Politische Bildung, die beispielsweise Menschen mit Behinderungen hilft, ihre Rechte zu verstehen und wahrzunehmen, wird als unnötig dargestellt. Die AfD will diese Bildungsangebote stark begrenzen. Die AfD beklagt sich im Wahlprogramm über ideologisierte Beeinflussung des politischen Systems im Sinne linksgrüner Ideologie und zur eigenen Machterhaltung. Deswegen sieht die AfD Diversität, Gendergerechtigkeit kritisch. In diesem Sinne möchte die AfD Politische Bildung nicht weiter fördern. https://www.zeit.de/news/2025-01/20/afd-will-landeszentrale-fuer-politische-bildung-abschaffen Reduzierung der sozialen Wohnungsbauprogramme : Barrierefreie Wohnungen sind schon jetzt Mangelware. Die AfD fordert, staatliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zu kürzen, was Menschen mit Behinderungen zusätzlich benachteiligen könnte. (vgl. S. 24)

: Barrierefreie Wohnungen sind schon jetzt Mangelware. Die AfD fordert, staatliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zu kürzen, was Menschen mit Behinderungen zusätzlich benachteiligen könnte. (vgl. S. 24) Familienpolitik : Die AfD betont ein konservatives Familienbild und fordert mehr staatliche Unterstützung für klassische Familienmodelle, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Regenbogenfamilien und andere moderne Familienformen werden nicht berücksichtigt. Zudem lehnt die Partei die Ehe für alle ab und spricht sich gegen eine stärkere Förderung von Kinderbetreuungsplätzen (vgl. S.75) (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/ehe-fuer-alle-afd-bundestag-bundestagswahl-100.html

: Die AfD betont ein konservatives Familienbild und fordert mehr staatliche Unterstützung für klassische Familienmodelle, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Regenbogenfamilien und andere moderne Familienformen werden nicht berücksichtigt. Zudem lehnt die Partei die Ehe für alle ab und spricht sich gegen eine stärkere Förderung von Kinderbetreuungsplätzen (vgl. S.75) (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/ehe-fuer-alle-afd-bundestag-bundestagswahl-100.html Remigration : Die AfD verfolgt eine konsequente Remigrationspolitik und möchte eine Rückführungsoffensive in die Wege leiten. Sie fordert, dass Migrant*innen ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen müssen, und will die Rückkehr von Geflüchteten in ihre Herkunftsländer verstärkt durchsetzen. Diese Politik wird als notwendig dargestellt, um – scheinbar die nationale Identität zu schützen. Stattdessen sollen angeblich „falsche Anreize der Sozialpolitik“ beendet werden ( vgl.S.56)

: Die AfD verfolgt eine konsequente Remigrationspolitik und möchte eine Rückführungsoffensive in die Wege leiten. Sie fordert, dass Migrant*innen ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen müssen, und will die Rückkehr von Geflüchteten in ihre Herkunftsländer verstärkt durchsetzen. Diese Politik wird als notwendig dargestellt, um – scheinbar die nationale Identität zu schützen. Stattdessen sollen angeblich „falsche Anreize der Sozialpolitik“ beendet werden ( vgl.S.56) Gegen klimafreundliche Mobilität : Die AfD spricht sich gegen Subventionen für öffentliche Verkehrsmittel aus. Damit bleiben barrierefreie Verkehrsmittel unterfinanziert, was die Mobilität von Menschen mit Behinderungen einschränkt. ( vgl.S.17)

: Die AfD spricht sich gegen Subventionen für öffentliche Verkehrsmittel aus. Damit bleiben barrierefreie Verkehrsmittel unterfinanziert, was die Mobilität von Menschen mit Behinderungen einschränkt. ( vgl.S.17) Umwelt : Die AfD lehnt klimapolitische Maßnahmen ab, die ihrer Meinung nach die Wirtschaft belasten. Sie bestreitet den menschengemachten Klimawandel und setzt auf fossile Energien wie Kohle, Öl und Gas. Nachhaltige Initiativen und Umweltschutzprogramme werden als unwirtschaftlich und ideologisch abgelehnt. (vgl. S.39 fortfolgend)

: Die AfD lehnt klimapolitische Maßnahmen ab, die ihrer Meinung nach die Wirtschaft belasten. Sie bestreitet den menschengemachten Klimawandel und setzt auf fossile Energien wie Kohle, Öl und Gas. Nachhaltige Initiativen und Umweltschutzprogramme werden als unwirtschaftlich und ideologisch abgelehnt. (vgl. S.39 fortfolgend) Energie : Die Partei setzt auf eine Rückkehr zur Kernenergie und fordert eine Aufhebung des Atomausstiegs. Sie möchte auf erneuerbare Energien weitgehend verzichten und diese durch fossile Energien und Atomkraft ersetzen. Maßnahmen zur Förderung der Energiewende oder zur Unterstützung von energieeffizientem Wohnraum fehlen in ihrem Programm. (vgl. S. 10)

: Die Partei setzt auf eine Rückkehr zur Kernenergie und fordert eine Aufhebung des Atomausstiegs. Sie möchte auf erneuerbare Energien weitgehend verzichten und diese durch fossile Energien und Atomkraft ersetzen. Maßnahmen zur Förderung der Energiewende oder zur Unterstützung von energieeffizientem Wohnraum fehlen in ihrem Programm. (vgl. S. 10) Europa: Die AfD setzt sich für ein „Europa der Vaterländer“ ein und bevorzugt „selbstverantwortliche und souveräne Nationalstaaten“ statt einer Europäischen Wertegemeinschaft. Die AfD stellt sich gegen die Währungsunion und möchte aus dem Euro-System aussteigen. (vgl. u.a. S.70)

Quelle https://www.afd.de/wp-content/uploads/2024/11/Leitantrag-Bundestagswahlprogramm-2025.p

Für mich steht fest: Die Politik der AfD ist gefährlich für Menschen mit Behinderungen. Die Partei ist gegen Inklusion, will weniger Geld für Hilfen ausgeben und kümmert sich kaum um Barrierefreiheit. Ihre Sprache und Politik machen die Gesellschaft unfairer. Es ist wichtig, für eine inklusive und solidarische Gesellschaft zu kämpfen. Alle Menschen sollen gleichberechtigt und mit Würde leben können.