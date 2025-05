Veranstaltungsreihe zum Persönlichen Budget und außerklinischer Intensivpflege

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Veranstaltungsflyer von akse

Foto: akse

Berlin (kobinet) Die Leistungsform "persönliches Budget“ erlebt durch die Novellierungen in der außerklinischen Intensivpflege aktuell einen richtigen Hype. Am 5. März, am 12. März und am 19. März 2025 bietet der Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Online-Workshops zu diesen Thematiken an. "Jeder Veranstaltungstag widmet sich einem bestimmten Teilthema und wird dieses intensiv beleuchten. Wir erheben eine Teilnahmegebühr von 35 € pro Termin, bei gleichzeitiger Buchung aller drei Termine bezahlen sie insgesamt 90 €. Für Nutzer*innen der außerklinischen Intensivpflege, die sich eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht leisten können, gibt es einen Soli-Topf mit Warteliste. Sollten Sie also einer Person die Möglichkeit geben wollen teilzunehmen, freuen wir uns, wenn sie unseren Soli-Topf mit einer Spende unterstützen", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltungen.

Anmeldungen werden bis zum 3. März 2025 entgegengenommen. Einfach eine E-Mail an [email protected] schreiben und mitteilen, an welchen der Terminen man teilnehmen möchten. „Wenn Sie sich für eine Beratungsstelle anmelden und gerne auch die Anmeldung für ihre Kolleg*innen mit erledigen möchten, so teilen Sie uns bitte mit, für wie viele Anmeldungen Ihre E-Mail steht“, heißt es von den Veranstalter*innen.

Zu den Tagen und Themen heißt es:

März 2025: persönliches Budget

Dieser Online-Workshop beleuchtet das persönliche Budget im Allgemeinen. Sie lernen die Rahmenbedingungen kennen, erfahren wie es sich mit der Einkommensanrechnung verhält und worauf bei der Umsetzung geachtet werden muss. Dieser Termin bezieht sich nicht ausschließlich auf die außerklinische Intensivpflege und ist somit auch für Menschen interessant, die allgemein in ihrer Beratung mit dem persönlichen Budget zu tun haben und ihr Wissen erweitern und auffrischen möchten.

März 2025: außerklinische Intensivpflege

Am 12. März beschäftigen wir uns mit der Thematik außerklinische Intensivpflege. Es gibt Informationen rund um die Rechtsgrundlage und wir beleuchten die Rahmenbedingungen, sowie mögliche Umsetzungsformen.

März 2025: persönliches Budget und außerklinische Intensivpflege

Dieser Termin beschäftigt sich ausschließlich mit der Kombination aus persönlichem Budget und außerklinische Intensivpflege. Die Inhalte bauen auf den ersten beiden Workshops auf. Wir beleuchten, wie ein persönliches Budget der außerklinischen Intensivpflege ausgestaltet werden kann, geben Beispiele aus der Praxis und erklären, worauf es bei einer Kostenkalkulation ankommt.

Link zur Anmeldung und weiteren Infos