Neue 6monatige Fördermöglichkeit für Gründer*innen und Gründungsinteressierte mit Behinderung

Foto: Irina Tischer

Köln (kobinet) inKlub e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine inklusive Gründungsszene in Deutschland starkmacht, startet das neue inKlub Mentoring Programm. In diesem sechsmonatigen Programm werden bis zu fünf Startups in der Umsetzungsphase ihrer Geschäftsidee intensiv begleitet. Ziel ist es, inklusive Unternehmensstrukturen von Anfang an zu fördern und vor allem Gründer*innen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und Neurodivergenz den Markteintritt zu erleichtern.

„In dieser Phase geht es darum, die Grundsteine für deine Gründung zu legen. Wir unterstützen dich bei der Wahl der richtigen Rechtsform, erstellen gemeinsam einen soliden Finanzplan und entwickeln ein Geschäftsmodell, das nachhaltig und skalierbar ist“, heißt es in der Ausschreibung des Mentoringprogramms von InKlub.

