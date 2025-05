Gedenkveranstaltung am 27. Januar in Großschweidnitz

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

info schwarz

Foto: Susanne Göbel

Großschweidnitz (kobinet) m 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. In Deutschland wird seit 1996 deshalb an diesem Tag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In der Landesanstalt Großschweidnitz ging am 27. Januar 1945 das Sterben unvermindert weiter. Die Lebensbedingungen in der überfüllten Anstalt waren katastrophal. Das Personal reagierte darauf mit einer Intensivierung der Morde. Von den über 5.500 Opfern der NS-Krankenmorde in Großschweidnitz starben mehr als 1.600 in den letzten Kriegsmonaten 1945. Am 27. Januar 2025 findet auf dem Anstaltsfriedhof Großschweidnitz ein gemeinsames Gedenken statt.

Eines der Opfer war der 10-jährige Gerhard Böhm. Seine Biografie wird in einem neuen Heft aus der Reihe „Den Opfern ihren Namen geben“ dargestellt. Am 27. Januar 2025 wird dieses Heft in der Gedenkstätte Großschweidnitz vorgestellt. Anschließend findet auf dem Anstaltsfriedhof Großschweidnitz ein gemeinsames Gedenken mit der Krankenhausseelsorgerin, der Pfarrerin Frau Dr. Mory, statt. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, heißt es in der Presseinformation der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Gedenkstätte Großschweidnitz.

Die Veranstaltung findet statt am 27. Januar 2025 um 17.00 Uhr in derGedenkstätte Großschweidnitz, Friedhofsweg 1 in 02708 Großschweidnitz.