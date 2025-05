Wahlschablonen sind bald erhältlich

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Gemeinsame Wahl bei aller Buntheit und Vielfalt

Foto: Pixabay/ArtRose

BERLIN (kobinet) In nur vier Wochen werden die nächsten Wahlen zum Deutschen Bundestag stattfinden. Damit blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland barrierefrei an der Bundestagswahl teilnehmen können, erhalten sie bei den Landesverbänden des DBSV eine Wahlschablone und eine Info-CD. Wer dort Mitglied ist, bekommt beides automatisch zugeschickt. In Hessen arbeiten der Blinden- und Sehbehindertenbund (BSBH) und der DVBS zusammen, um ihre Mitglieder zu beliefern. Der Versand erfolgt voraussichtlich ab der zweiten Februarwoche. Blinde und Sehbehinderte, die in Hessen (Wahlkreis 166 bis 187) wahlberechtigt sind, aber weder im BSBH noch im DVBS Mitglied sind, können Sie trotzdem beim BSBH Schablone und Info-CD anfordern.

Die Landesverbänden des DBSV sind über diese Internetseite zu erreichen. Blinde oder Sehbehinderte, welche nicht Mitglied in einem der genannten Verbände sind, können eine Wahlschablone telefonisch (069 1505966) oder über E-Mail anfordern.