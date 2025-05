Mehr in frühkindliche Bildung investieren

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kinderrechte

Foto: Pixabay/geralt

STUTTGART (kobinet) Aufwachsen in Armut wirkt sich negativ auf die Bildungschancen von Kindern aus. Gleichzeitig haben Kitas mit vielen Kindern aus einkommensarmen Familien deutlich schlechtere Rahmenbedingungen, um die Bedürfnisse der Kinder ausreichend zu berücksichtigen. Der gleiche Zugang zu frühkindlicher Bildung, unabhängig vom Einkommen, sozialen Status und Herkunft der Eltern, muss für alle Kinder gewährleistet sein, fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg zum heutigen Tag der Bildung. Das Land ist gefordert, so der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg, stärker in frühkindliche Bildung und Chancengleichheit zu investieren.

Zum Beispiel leistet das Landesprogramm zur Sprachförderung in Kitas, so der Paritätische Wohlfahrtsverband dazu einen wichtigen Beitrag. Sprache ist wichtig für mehr Teilhabe, aber nicht der einzige Schlüssel gegen Benachteiligung. Deshalb benötigen Kitas nach Einschätzung des Paritätischen in Baden-Württemberg zusätzliche Mittel zum Beispiel für Kitasozialarbeit oder zusätzliches Fachpersonal bei individuellen Förderbedarfen.

„Kinder aus einkommensschwachen Familien haben von Anfang an weniger Bildungschancen. Das belegen zahlreiche Studien. Frühkindliche Bildung in Kitas, die den individuellen Förderbedarf der Kinder im Blick hat, ist deshalb besonders wichtig, um Benachteiligung frühzeitig entgegenzuwirken oder gar nicht entstehen zu lassen. Um den erhöhten Bedarf zu decken, ist zusätzliches Fachpersonal erforderlich. Doch dazu stehen den Einrichtungen derzeit keine Mittel zur Verfügung. Das Land muss hier in eine dauerhafte institutionelle Förderung einsteigen, die es den Kitas ermöglicht, Bildungs- und Chancengerechtigkeit von Beginn an zu schaffen“, sagt Ulf Hartmann, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg.